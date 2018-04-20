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В Исаклинском районе сын ограбил престарелую мать
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В Исаклинском районе сын ограбил престарелую мать 

ТРК Губерния 40 минут назад
За счет пенсии женщины он рассчитывал погасить свои долги.
За помощью полицейских обратилась 81-летняя женщина, которая проживает в селе Убейкино с двумя сыновьями. Пенсионерка рассказала, что сотрудница почты принесла ей ежемесячное пособие и оставила купюры на тумбочке. Беспомощностью матери воспользовался ее 40-летний сын. Мужчина схватил 12 тысяч рублей и попытался бежать. Довести задуманное до конца помешал его брат. После задержания злоумышленник признался, что с помощью этих денег планировал рассчитаться с долгами. По информации ГУ МВД России по Самарской области, он нигде не работает. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Теперь обидчику грозит до четырех лет лишения свободы.
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