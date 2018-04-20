Перед матчем «Зенит» — ЦСКА пройдет «КоКорюшка-Фест»

Перед матчем 28-го тура чемпионата России "Зенит" — ЦСКА, который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», пройдет семейный гастрономический фестиваль «КоКорюшка-Фест», информирует официальный сайт питерского клуба.

В рамках фестиваля каждый желающий сможет попробовать разнообразные блюда, приготовленные из рыбы корюшки — одного из символов Петербурга, и принять участие в кулинарных мастер-классах.

"После основания Петербурга невская корюшка стала рыбой-кормилицей для растущего населения Северной столицы, — отмечается в сообщении. — В 1705 году Петром I был издан указ о поддержке рыбаков, ловивших царь-рыбу, — именно так называл корюшку император. Весной 1708 года по указу Петра I в Петербурге состоялся первый праздник, посвященный корюшке. Сине-бело-голубые, сохраняя дань традициям города на Неве, спустя 310 лет проведут «КоКорюшка-Фест» на стадионе «Санкт-Петербург».

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет 29 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Друзья, у нас отличная весенняя новость! Перед матчем #ЗенитЦСКА на @spb_stadium пройдет семейный гастрономический фестиваль «КоКорюшка-Фест» 🐟 Подробности: https://t.co/UB5hehOqOY pic.twitter.com/nIJL6k8C12

— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 20 апреля 2018 г.