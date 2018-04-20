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Юпп Хайнкес: Глупо сравнивать Роналду и Левандовски, это разные игроки
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Юпп Хайнкес: Глупо сравнивать Роналду и Левандовски, это разные игроки 

Советский спорт 35 минут назад
«Роберт Левандовски умеет открываться под передачу, у него есть все качества центрфорварда. Он прекрасно играет головой и умеет принимать мяч, стоя спиной к чужим воротам.
Левандовски сказал игрокам „Баварии“, что хочет перейти в »Реал"
Что касается Роналду, то это абсолютно другой футболист. Криштиану часто перемещается между линиями. Конечно, то, что он делает вызывает восторг, но сравнивать этих игроков просто глупо.
Кто забьет в матче «Баварии» и «Реала»? Ставлю на Левандовски", — приводит слова Хайнкеса Goal.
Напомним, 25 апреля команды сыграют в Мюнхене первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.
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