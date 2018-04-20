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Reebok проводит юбилейный фитнес-фестиваль
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Reebok проводит юбилейный фитнес-фестиваль 

Журнал ОК! 28 минут назад
26 и 27 мая в парке Коломенское пройдет традиционный забег с препятствиями «Стань человеком». На этот раз самые подготовленные смогут выбрать повышенный уровень сложности «Элит» с увеличенной длиной трасы и большим количеством испытаний. Если же к забегу вы пока не готовы, можно будет посетить мастер-классы, Combat и MMA тренировки с известными бойцами, йога-классы с преподавателями из Индии, Канады и России, а также танцы, растяжку и женский бокс. Также в рамках фестиваля впервые будут представлены классы Les Mills Tone и Les Mills Barre. Первый — для тех, кто любит сочетание силовых и кардио нагрузок, а второй — аналог классической балетной тренировки. А главный сюрприз — вечер субботы завершится концертом с участием хип-хоп артистов. Зарегестрироваться на фестиваль можно уже сейчас на сайте станьчеловеком.рф.
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