Ещё
Тимур Богуславский — за рулём Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тимур Богуславский — за рулём Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO 

Car.ru 28 минут назад
Фото: Car.ru
В эти выходные пилот из Казани Тимур Богуславский дебютирует ещё в одной известной европейской кольцевой серии.
Тимур примет участие в шестиэтапном Lamborghini Super Trofeo Europe, за рулём суперкара Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO мощностью 620 л.с., в составе команды NEFIS BY TARGET. Вот уж действительно ураганный аппарат предстоит пилотировать россиянину.
Первый гоночный уикенд серии пройдёт 21-22 апреля на легендарной итальянской трассе в Монце. Данные соревнования помогут казанцу в подготовке к новым стартам в «Европейской серии Ле-Ман», главном турнире 2018 года для Тимура. Первого татарстанца, который вышел на высший европейский уровень в кольцевых гонках. Самом престижном виде соревнований в современном автоспортивном мире.
Стоит отметить, что гонки Lamborghini Super Trofeo проводятся по всему миру, есть параллельные серии в Европе, США и на Ближнем Востоке. А в конце года разыгрывается мировой финал, с участием лидеров трёх региональных турниров. Общее число участвующих машин в 2018-м превышает полсотни. Среди пилотов немало известных имён. Например, одним из соперников Тимура будет 19-летний Фабиан Феттель, брат четырехкратного чемпиона мира Формулы-1 Себастьяна. Как видите, состав участников более чем интересен. А сама концепция монокубка обещает подарить поистине интересные заезды. Иначе и быть не может.
Гонка 1 должна стартовать в субботу в 16.10, а гонка 2 должна начаться в воскресенье в 13.20, по московскому времени. Пожелаем удачи пилоту! Верим, что у него всё получится!
Car.ru: последние новости
Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo дебютирует на трассе Сепанг Кусочек истории: классический четырёхцилиндровый Ferrari окажется на торгах Chevrolet Corvette и Porsche 911 устроили соревнования на треке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сборной России по хоккею все плохо6
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20187
Швеция отказалась от Ибрагимовича1
«Ему поставят памятник»: «Арсенал» лишился Арсена2
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение