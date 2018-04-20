Тимур Богуславский — за рулём Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO

В эти выходные пилот из Казани Тимур Богуславский дебютирует ещё в одной известной европейской кольцевой серии.

Тимур примет участие в шестиэтапном Lamborghini Super Trofeo Europe, за рулём суперкара Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO мощностью 620 л.с., в составе команды NEFIS BY TARGET. Вот уж действительно ураганный аппарат предстоит пилотировать россиянину.

Первый гоночный уикенд серии пройдёт 21-22 апреля на легендарной итальянской трассе в Монце. Данные соревнования помогут казанцу в подготовке к новым стартам в «Европейской серии Ле-Ман», главном турнире 2018 года для Тимура. Первого татарстанца, который вышел на высший европейский уровень в кольцевых гонках. Самом престижном виде соревнований в современном автоспортивном мире.

Стоит отметить, что гонки Lamborghini Super Trofeo проводятся по всему миру, есть параллельные серии в Европе, США и на Ближнем Востоке. А в конце года разыгрывается мировой финал, с участием лидеров трёх региональных турниров. Общее число участвующих машин в 2018-м превышает полсотни. Среди пилотов немало известных имён. Например, одним из соперников Тимура будет 19-летний Фабиан Феттель, брат четырехкратного чемпиона мира Формулы-1 Себастьяна. Как видите, состав участников более чем интересен. А сама концепция монокубка обещает подарить поистине интересные заезды. Иначе и быть не может.

Гонка 1 должна стартовать в субботу в 16.10, а гонка 2 должна начаться в воскресенье в 13.20, по московскому времени. Пожелаем удачи пилоту! Верим, что у него всё получится!