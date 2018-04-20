Ещё
Бывший игрок «Анжи» Одил Ахмедов: в России болеют как сумасшедшие!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший игрок «Анжи» Одил Ахмедов: в России болеют как сумасшедшие! 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
Самый дорогой футболист Узбекистана, Одил Ахмедов в интервью Sputnik Китай рассказал о России, временах игры в клубе «Анжи» и преимуществах игры в футбол.
Полное интервью с Одилом Ахмедовым читайте здесь>>
Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.
Матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Волгограде. Матч открытия состоится в Москве на стадионе «Лужники» 14 июня. Финал турнира пройдет также в «Лужниках» 15 июля.
Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.
Sputnik Абхазия: последние новости
Схватка слона со львами: редкие видеокадры Почему в Уфе бездомных кошек держали в запертом авто Последний шанс: начался третий этап продаж билетов на ЧМ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сборной России по хоккею все плохо14
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Денисова наказали за дебилов2
Один день Поветкина: деньги и диссертация1
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20187
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение