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Рафаэль Надаль: «Маррэй советовался со мной по поводу восстановления»
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Рафаэль Надаль: «Маррэй советовался со мной по поводу восстановления» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль отметил, что дал несколько советов по восстановлению травмированному Энди Маррэю. В январе шотландец перенес операцию на бедре и с тех пор проводит курс реабилитации. Последний раз Маррэй выходил на корт летом прошлого года.
— Я рассказал Энди, что помогло мне, когда у меня была травма. Я находился в такой же ситуации и знаю, как это тяжело, как расстраивает, когда ты работаешь каждый день, но не видишь никаких улучшений. Но однажды тебе становится лучше. Надеюсь, то же произойдет и с Энди, потому что он очень важен для тура, — цитирует The Times Надаля. — Неважно сколько потребует восстановление, здоровье — прежде всего. Если Энди будет здоров, он вернется. Это всегда нелегко, и возможно, у него возникнут проблемы в первых матчах, но Энди не забудет, как играть в теннис. Если он будет здоров, то сможет бороться за высокие позиции.
Шотландец, скорее всего, будет готов лишь к июньскому турниру в голландском Хертогенбосе.
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