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Второй этап Кубка СКФО по джипингу в Карачаево-Черкесии примет более 50 экипажей
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Второй этап Кубка СКФО по джипингу в Карачаево-Черкесии примет более 50 экипажей 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
ЧЕРКЕССК, 20 апреля. /ТАСС/. Экипажи джиперов субъектов юга России и стран ближнего зарубежья примут участие во втором этапе Кубка Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по трофи-спринту «Битва в горах», который пройдет в Черкесске (Карачаево-Черкесия) 22 апреля. Об этом сообщил ТАСС член оргкомитета соревнований, представитель внедорожного клуба «4х4 КЧР» Роберт Богатырев.
"Традиционно второй этап «Битвы в горах» принимает Карачаево-Черкесия, он посвящен Дню возрождения карачаевского народа после депортации в 1943 году, который отмечается 3 мая. В этом году ожидается участие более 50 экипажей из субъектов ЮФО и СКФО. Впервые в этапе соревнований, проводимом на территории нашей республики, примут участие команды Армении и Грузии", — сказал Богатырев.
Соревнования, как и в прошлом году, пройдут в селе Пригородное Прикубанского района КЧР в пяти категориях: «Стандарт», «Нива открытая», «Туризм», «Спорт», «Экстрим». Участникам предстоит преодолеть на время несколько кругов в 1-2 километра по бездорожью с естественными и искусственными препятствиями, количество кругов зависит от категории, в которой выступает экипаж. «Команда Карачаево— Черкесии, представленная семью экипажами, успешно выступила в первом этапе состязаний, которые прошли в Северной Осетии. Наши джиперы завоевали все первые места в пяти номинациях и одно второе, надеемся на хорошие результаты и во втором этапе», — сказал собеседник агентства.
Кубок СКФО по трофи-спринту «Битва в горах» проводится в 2018 году в четвертый раз. Третий этап пройдет в Ставропольском крае в конце июня, завершатся соревнования ориентировочно в ноябре в Кабардино-Балкарии.
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