«Милан» Дженнаро Гаттузо проиграл «Беневенто»

Когда пинки перестали действовать.

Карьера Дженнаро Гаттузо в «Милане» закольцевалась — алленаторе начинал с матча против «Беневенто», а вчера сыграл со слабейшей командой Серии А снова… и официально сделал «Милан» главным поставщиком очков для «Беневенто». Характерен не счёт, не статистика ударов (андердог забил единственным ударом в створ), а мысли Гаттузо после матча: «Это позор. Нельзя играть с такой командой, как „Беневенто“, без души». Дженнаро слишком много говорит о душах, эмоциях, моральных и психологических качествах, наличии или отсутствии горячего сердца — даже в его словах перед журналистами легко найти главный лейтмотив Гаттузо.

Принимая «Милан», Гаттузо чётко обозначил задачу встряхнуть команду. Отсюда эти разговоры про сердца и души, пинки футболистам на поле и бешеный заряд физподготовки — чтобы команда поняла, насколько мало работала ранее. Но никакой работы на перспективу Гаттузо не нёс изначально. Научно доказано, что подавляющий процент тренерских отставок — под 85% — только встряхивает команду. Футболисты попадают в стрессовую ситуацию, хотят заново отвоевать себе место в составе, и тогда планка результатов резко взлетает выше — команда набирает примерно столько же лишних очков, сколько недобрала при предыдущем тренере. Как только эмоциональный заряд перестаёт работать, команда возвращается к своему среднему темпу набора очков. Или даже хуже.

Гаттузо — однозначно такой тренер. В «Милане» его мания душ и горячих сердец дополнились авторитетом внутри клуба, что помогло встряхнуть команду лучше, чем получалось у Гаттузо… ну, например, везде. На эмоциях «Милан» выдал 10-матчевую беспроигрышную серию, даже грохнул в гостях «Рому», но и этот результат нельзя рассматривать в отрыве от специфики тренерской отставки и специфики матча. «Милан» забил своим вторым ударом сразу после перерыва — дополнительный удар эмоциями по сопернику.

Но мотивировать на каждый матч, как на финал чемпионата мира (тоже дословные слова Гаттузо), не получится. Встряска неизбежно ведёт к эмоциональному спаду, который настиг «Милан» сейчас — в последних шести матчах, считая «Беневенто», россонери набрали всего 4 очка. Половину матчей — с «Интером», «Наполи» и «Торино» — Гаттузо заслужил вдрызг проиграть, если верить xG-статистике. Ожидаемый темп набора очков на этой дистанции — хуже, чем у Винченцо Монтеллы до отставки: 1,33 очка за игру в апреле против 1,6 за игру при Монтелле.

В такой ситуации тренер должен тащить на других качествах… да, которых у Гаттузо нет. Он откровенно забил на тактику и стиль игры, максимально передоверив её конкретным личностям. Леонардо Бонуччи при Гаттузо задышал свободнее, это правда, но «Милан» не стал играть лучше или умнее. Наоборот, в стрессовых ситуациях команда упрощает игру и сбивается на бесконечные навесы. Против «Беневенто» команда Гаттузо сделала 48 подач в штрафную — это космически много. Да, точными стали всего 8.

Статистика навесов в принципе отражает безнадёжность нынешнего «Милана» в плане стиля игры. Россонери — третьи в Серии А по количеству навесов в среднем за матч (23,8 — больше только у «Интера» и «Ромы»), но точность кроссов — одна из худших в Италии (18,9%). Слабее вешает только «Наполи», но игра неаполитанцев в принципе не заточена под навесы, тогда как у «Милана» с его флангами навесы стали главным оружием. Перестроить команду Гаттузо не смог — он хорош как мотиватор, но как тренер абсолютно обычен.

Самое печальное для «Милана», что сейчас команда похожа на кладбище тренеров. Вклад мотиваторов явно заканчивается на первой же полосе неудач, что доказано уже не впервые (Гаттузо, Михайловичем). Пришедший в «Милан» тактик Монтелла был вынужден отказаться от своего видения футбола, а когда насаждал его команде в начале нынешнего сезона — столкнулся с проблемой Бонуччи-Бильи: изначально под коуча привели одного системообразующего игрока, а затем притащили второго и создали тренеру головную боль.

Это делает поиск тренера для «Милана» особенно нервным — коуч с одним ярко выраженным качеством, а не двумя (сильный тактик, сильный мотиватор) в лучшем случае увеличит результаты на короткой дистанции. Никаких Тухелей, но и никаких Гаттузо. Спасёт только вмешательство тренера, дающего командный рост, а не сиюминутную встряску. Кажется, летом один такой коуч тоже пролетит мимо Лиги чемпионов и останется без работы.