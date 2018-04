Рэмзи — Венгеру: Вы оказали большое влияние на мою карьеру — с детских лет до взрослой жизни

Ранее Арсен Венгер объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

"Для меня большая честь играть за вас и выигрывать трофеи. Вы оказали большое влияние на мою карьеру — с детских лет до взрослой жизни. Очень рад, что сегодня все вокруг благодарят вас за работу и выражают уважение. Вы это заслужили. Спасибо, босс", — написал валлиец в Twitter.

It’s been an honour to play for you and win trophies with https://t.co/GfP7SLO8Fq have been a big influence in my life on and off the field from a boy to a man. I am so happy to see everyone showing gratitude and respect today because you more than deserve it.Thank you Boss pic.twitter.com/QpL7M7ZL7X

— Aaron Ramsey (@aaronramsey) 20 апреля 2018 г.