Проверку проведут в магазине Пушкина по факту ссоры продавца с покупательницей

Руководство компании торговой сети «Дикси» проведет проверку по факту конфликта кассира с клиенткой магазина в подмосковном Пушкине, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГК «Дикси».

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что продавец супермаркета «Дикси» не захотел принимать крупную купюру за товар у покупательницы аргументируя, что деньги фальшивые. В свою очередь клиентка магазина начала снимать кассира на камеру, а после словесной перепалки, работница супермаркета несколько раз ударила покупательницу.

«Такое поведение сотрудницы недопустимо. Будут приняты определенные меры, ситуация будет разобрана, будут сделаны соответствующие выводы и какие-то меры», — сказал собеседник агентства.