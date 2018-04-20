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Проверку проведут в магазине Пушкина по факту ссоры продавца с покупательницей
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Проверку проведут в магазине Пушкина по факту ссоры продавца с покупательницей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Руководство компании торговой сети «Дикси» проведет проверку по факту конфликта кассира с клиенткой магазина в подмосковном Пушкине, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГК «Дикси».
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что продавец супермаркета «Дикси» не захотел принимать крупную купюру за товар у покупательницы аргументируя, что деньги фальшивые. В свою очередь клиентка магазина начала снимать кассира на камеру, а после словесной перепалки, работница супермаркета несколько раз ударила покупательницу.
«Такое поведение сотрудницы недопустимо. Будут приняты определенные меры, ситуация будет разобрана, будут сделаны соответствующие выводы и какие-то меры», — сказал собеседник агентства.
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