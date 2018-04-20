Ещё
Гвардиола прокомментировал возможный уход Иньесты из «Барселоны»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гвардиола прокомментировал возможный уход Иньесты из «Барселоны» 

Soccer News 23 минуты назад
Фото: Soccer News
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что Андрес Иньеста может покинуть «Барселону».
"Не знаю, насколько это правда, поэтому я бы хотел подождать и посмотреть, какое решение он примет — уйдет из «Барселоны» или останется. Безусловно, я желаю ему всего самого наилучшего. Я с удовольствием работал с ним, сначала мы играли вместе, затем я был его тренером.
Вы не можете даже представить, какое наследие он оставил «Барселоне» и испанскому футболу за эти 15 лет. Это высочайший класс, футболист топ-уровня. Иньеста — один из лучших игроков, всесторонне понимающий футбол. Сложно найти кого-то лучше него.
Он учит молодежь, как нужно играть, как контролировать мяч. Это образцовый пример для подражания" — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
Soccer News: последние новости
Хайнкес рассказал о состоянии Нойера "Барселона" вышла в финал Юношеской лиги УЕФА "Барселона" нацелилась на хавбека "Аякса"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сборной России по хоккею все плохо14
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Денисова наказали за дебилов2
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20187
Один день Поветкина: деньги и диссертация
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение