Дискуссионный форум «Единая Россия. Направление 2026» стартовал с Новокуйбышевска

Он собрал представителей 14 городов и районов. Работали такие тематические секции, как «Здоровье и экология», «Социальная сфера», «Городская среда», «Образование», «Достойная жизнь», «Обновление партии Единая Россия». Организаторы постарались сделать общение максимально неформальным. Участники готовили предложения, исходя из основных тезисов, прозвучавших в посланиях президента страны и главы региона. Модератор секции «Здоровье и экология» Ирина Вавилкина отметила: «Ставится задача президентом — очистка территорий от свалок. Он говорит, что на территории РФ более 22 тысяч свалок выявлено. Это, действительно, проблема для всех регионов, для всех областей. Как и проблемы качества питьевой воды и качества Волжского бассейна. Эти проблемы мы обсудили с экологами муниципальных районов, с медицинскими работниками, поделились опытом нашего города, переняли опыт других районов, высказали несколько предложений по реализации поставленных задач».

"Мы обсуждали, как привлечь молодых лидеров в нашу партию, чтобы внести новые форматы, тренды. Надо как можно больше проводить выездные практические конференции, семинары, защиты проектов с выступлениями лидеров партии. На выездных мероприятиях рассказывать об истории партии, о становлении, о той проектной деятельности, которая есть. Потому что сегодня не совсем информирована молодежь о той деятельности, которая реально существует и дает результаты", — рассказала модератор секции «Обновление партии» Венера Земалетдинова.

В ходе работы площадок были сформированы десятки инициатив. Так, представители секции «Образование» предложили осовременить школьные музеи и создавать виртуальные экскурсии. На площадке «Достойная жизнь» обсудили увеличение штрафов для нелегальных предпринимателей, выступили с инициативой о проведении в школах бизнес-уроков. Участники секции «Социальная сфера» предложили рассмотреть возможность строительства или реконструкции зданий театров в рамках партийного проекта «Театры малых городов». Результатом региональной работы станет свод предложений партийных дискуссионных площадок, который планируется обсудить и представить на федеральной партийной конференции «Единая Россия 2026» в мае.