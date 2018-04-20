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Божовичу предложили возглавить «Зенит»
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Божовичу предложили возглавить «Зенит» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
На этой неделе главному тренеру «Арсенала» Миодрагу Божовичу предложили возглавить "Зенит" по окончании сезона. Этому не нужно удивляться. Многим известно, что Божовича в России поддерживает, наверное, самая сильная лоббистская группа, влияющая на процессы в трех футбольных клубах ("Ростове", «Рубине» и «Зените») и пользующаяся большой поддержкой и любовью Фурсенко. Эта группа, к примеру, курировала 100% трансферов в «Зенит» футболистов не из Аргентины.
Но нужно признать, что кандидатура Божовича — не единственная, и окончательное решение будет приниматься после окончания сезона, сообщает телеграмм-канал «Ненобель»
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