Божовичу предложили возглавить «Зенит»

На этой неделе главному тренеру «Арсенала» Миодрагу Божовичу предложили возглавить "Зенит" по окончании сезона. Этому не нужно удивляться. Многим известно, что Божовича в России поддерживает, наверное, самая сильная лоббистская группа, влияющая на процессы в трех футбольных клубах ("Ростове", «Рубине» и «Зените») и пользующаяся большой поддержкой и любовью Фурсенко. Эта группа, к примеру, курировала 100% трансферов в «Зенит» футболистов не из Аргентины.

Но нужно признать, что кандидатура Божовича — не единственная, и окончательное решение будет приниматься после окончания сезона, сообщает телеграмм-канал «Ненобель»