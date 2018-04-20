Дрогба поздравил Салаха с рекордом по голам в АПЛ среди африканцев 

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба поздравил полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, побившего принадлежавший Дрогба рекорд по голам в английской премьер-лиге за один сезон среди африканцев.
«То, что этот парень побьет мой рекорд по голам в АПЛ среди африканцев, было лишь вопросом времени.
Горжусь тобой, братишка, продолжай и дальше прославлять наш континент! Как я уже говорил, лучшее еще впереди», — написал Дрогба на своей странице в Инстаграме.
Салах в текущем сезоне АПЛ в 32 матчах забил 30 голов, а также стал автором 10 результативных передач. К 30 голам в АПЛ Салах добавил 1 гол в Кубке Англии и 9 голов в Лиге чемпионов. Таким образом, 25-летний египтянин также стал первым игроком АПЛ за последние десять лет, который забил не менее 40 голов во всех соревнованиях за один сезон. Ранее это удалось сделать Криштиану Роналду (42 гола) в составе «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2007/08.