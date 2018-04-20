Дрогба поздравил Салаха с рекордом по голам в АПЛ среди африканцев

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба поздравил полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха , побившего принадлежавший Дрогба рекорд по голам в английской премьер-лиге за один сезон среди африканцев.

«То, что этот парень побьет мой рекорд по голам в АПЛ среди африканцев, было лишь вопросом времени.

Горжусь тобой, братишка, продолжай и дальше прославлять наш континент! Как я уже говорил, лучшее еще впереди», — написал Дрогба на своей странице в Инстаграме.