Ярославская школьница вышла в финал конкурса «Битва талантов» на «Муз-ТВ»

Включаем телевизоры и болеем за наших! 13-летняя ярославна Злата Крищенко вышла в финал популярного конкурса «Битва талантов» на «Муз-ТВ». Девочку взяла в свою команду Диана Арбенина . Финал конкурса состоится завтра в 11:45.

Ярославка в финале «Битвы талантов»

Злата призналась, что её переполняют эмоции.

— Спасибо моему наставнику Диане Арбениной, что поверила в меня и дала возможность быть в проекте. Спасибо жюри! Спасибо всем! — сказала Злата.

Злата уже давно известна не только в родном Ярославле, но и за его пределами. Девочка — победитель телевизионного конкурса «Песенка в подарок», победитель интернет-конкурса «Голос» во «ВКонтакте». Злата также стала полуфиналистом конкурса «Детская Новая Волна».