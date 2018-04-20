Гвардиола рассказал, при каких условиях продлит контракт с «Манчестер Сити»

Ранее сообщалось, что клуб хочет продлить соглашение с тренером до 2020 года и сделать его самым высокооплачиваемым наставником в мире с зарплатой в 23 млн евро.

"Пообщаемся на эту тему в конце сезона. У меня еще год по текущему соглашению, так что я никуда не собираюсь уходить. Тут важно понимать, что многое зависит от моего запаса сил и энергии. Пока я ощущаю себя хорошо и мне комфортно здесь", — цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, Гвардиола встал у руля «горожан» летом 2016 года. За это время испанец выиграл с командой чемпионат Англии и Кубок лиги.