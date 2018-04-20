Ещё
Гвардиола рассказал, при каких условиях продлит контракт с «Манчестер Сити»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гвардиола рассказал, при каких условиях продлит контракт с «Манчестер Сити» 

Советский спорт 1 час назад
Ранее сообщалось, что клуб хочет продлить соглашение с тренером до 2020 года и сделать его самым высокооплачиваемым наставником в мире с зарплатой в 23 млн евро.
"Пообщаемся на эту тему в конце сезона. У меня еще год по текущему соглашению, так что я никуда не собираюсь уходить. Тут важно понимать, что многое зависит от моего запаса сил и энергии. Пока я ощущаю себя хорошо и мне комфортно здесь", — цитирует Гвардиолу Goal.
Напомним, Гвардиола встал у руля «горожан» летом 2016 года. За это время испанец выиграл с командой чемпионат Англии и Кубок лиги.
Советский спорт: последние новости
«Барселона» взяла верх над «Манчестер Сити» и вышла в финал Юношеской лиги УЕФА Рэмзи – Венгеру: Вы оказали большое влияние на мою карьеру – с детских лет до взрослой жизни Мужская сборная Москвы и женская команда Санкт-Петербурга – чемпионы России в кролевой эстафете
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сборной России по хоккею все плохо14
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Денисова наказали за дебилов2
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20187
Один день Поветкина: деньги и диссертация
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение