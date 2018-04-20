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Хоккеист Кручинин считает, что его звену нужно действовать проще в матче с финнами
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Хоккеист Кручинин считает, что его звену нужно действовать проще в матче с финнами 

ТАСС 38 минут назад
Фото: ТАСС
ПАРДУБИЦЕ /Чехия/, 20 апреля. /ТАСС/. Хоккеист сборной России Алексей Кручинин считает, что ему и его партнерам по звену — Кириллу Семенову и Илье Михееву — нужно сыграть попроще в матче Чешских хоккейных игр против команды Финляндии. Об этом форвард рассказал журналистам.
Россияне 21 апреля в рамках Чешских хоккейных игр проведут в Пардубице матч против сборной Финляндии, на следующий день российская команда встретится с хозяевами турнира. «Нормально добрались, получилось даже отдохнуть перед тренировкой. В начале занятия лед был неплохой, но потом стал вялым — шайба начала скакать. Но все будут играть в равных условиях», — сказал Кручинин.
"Тренировался в одном звене с омскими парнями — Семеновым и Михеевым, — продолжил форвард российской сборной. — В принципе они парни рабочие, играют в достаточно простой хоккей. Думаю, что договоримся о нюансах игры в чужой зоне. Нам не стоит что-то выдумывать, нужно сыграть от простоты, главное, чтобы была самоотдача".
В четверг россияне в вынесенном матче чешского этапа Евротура, который прошел в Ярославле, уступили шведам (1:2), Кручинин в игре участия не принимал. «Ребятам вчера не хватило взаимопонимания, все играли немного вразнобой. Не было такого понимания в чужой зоне, поэтому шайба не держалась и не получалось создать много моментов. Плюс ребята из-за океана приехали, нужно время на акклиматизацию и чтобы опять привыкнуть к большим площадкам», — считает хоккеист.
"Не могу сказать, что у меня большой опыт Евротуров — всего один раз съездил. Это было как мимолетное видение, увидел, как играют на таком турнире. Финнов обыграем, если будем выполнять тренерскую установку. Надеюсь, что это моя команда — я им в прошлый раз забил", — заключил Кручинин.
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