Сборная России разгромит Словакию на юниорском ЧМ по хоккею, уверены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею Россия U18 — Словакия U18. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

Букмекеры считают фаворитом Россию и предлагают поставить на команду Александра Зыбина за 1.20. Шансы Словакии на победу оценены коэффициентом 8.00. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 8.00.

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 6,5 шайбы принимаются за 1.72, а на ТМ 6,5 шайбы — за 2.05.

Коэффициент на итоговую победу России — 1.17, а на победу Словакии — 7.00. Поставить на победу сборной России с форой "-2,5" предлагают за 1.90.

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