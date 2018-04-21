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«Ливерпуль» упустил победу над аутсайдером чемпионата Англии
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«Ливерпуль» упустил победу над аутсайдером чемпионата Англии 

Вести.Ru 10 минут назад
Фото: Вести.Ru
В английской премьер-лиге стартовал 35 тур. «Ливерпуль» на выезде встречался с «Вест Бромвичем» — командой, занимающей последнюю строчку в чемпионате Англии, и неожиданно допустил осечку, сыграв вничью 2:2.
Подопечным Юргена Клоппа удалось открыть счет уже на четвертой минуте, когда ворота «дроздов» поразил нападающий Дэнни Ингс. Следующего гола в исполнении команд пришлось ждать до середины второго тайма. На 72 минуте египетский полузащитник «красных» Мохаммед Салах с передачи Алекса Окслейда-Чемберлена удвоил счет и, казалось, что не испытает проблем в оставшееся время.
Однако хозяева уже через семь минут усилиями Джейка Ливермора сначала сократили отставание, а на 88 минуте бывший игрок питерского "Зенита" Саломон Рондон вырвал для своей команды ничью с одним из лидеров чемпионата — 2:2.
Ничья не помогла «Вест Бромвичу» подняться в таблице — с 25 баллами клуб продолжает занимать последнюю, 20-ю строчку. У «Ливерпуля» после 35 туров 71 очко и третья позиция.
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