Последний шанс остаться в Премьер-Лиге: «Вест Бромвич» принимает «Ливерпуль»

«Вест Бромвич» — «Ливерпуль»

Стадион: «Хоуторнс» (Вест Бромвич, Англия)

Начало матча: 14:30 Арбитр: Стюарт Атвелл (Англия)

Субботняя программа 35-го тура чемпионата Англии открывается матчем на «Хоуторнс», где встретятся «Вест Бромвич» и «Ливерпуль». Именно «дрозды» стали виновниками единственного поражения в сезоне мерсисайдцев на «Энфилде» — встреча 1/16 финала Кубка Англии закончилась победой гостей со счетом 2:1. Вывеска поединка полуфиналиста Лиги Чемпионов с, без пяти минут, командой Чемпионшипа никого не должна вводить в заблуждение — подопечные Мура могут отобрать очки у «красных».

"Вест Бромвич" в прошедшем туре сенсационно обыграл на «Олд Траффорд» "Манчестер Юнайтед" — 1:0. До этого команда взяла лишь одно очко в десяти поединках и практически распрощалась с Премьер-Лигой. И тут такая неожиданная победа над второй командой чемпионата. Но, скорее всего, «дроздам» не избежать вылета в Чемпионшип — расстояние до «Суонси» составляет 9 очков, и отыграть его за 4 тура практически невозможно. Но пока есть надежда, «Вест Бромвич» сдаваться не будет, так что на домашней арене можно ожидать полной самоотдачи от команды Мура.

Через два дня после игры с «дроздами» «Ливерпуль» ожидает полуфинал Лиги Чемпионов: команда Юргена Клоппа сыграет в Италии против «Ромы». Времени на отдых у «красных» будет мало, поэтому стоит ожидать довольно значимых перестановок в составе. Скорее всего, тренерский штаб даст отдохнуть сразу нескольким ключевым игрокам мерсисайдцев — все-таки в АПЛ у них осталось так много мотивации.

В прошлом туре «Ливерпуль» разгромил дома «Борнмут» (3:0), голами отметилась вся тройка нападения Мане-Салах-Фирмино. Причем египтянин забил свой 30-й гол в чемпионате, опережая на четыре пункта по данному показателю Харри Кейна . С одной стороны, Юрген Клопп должен поберечь своего лидера, с другой — это может уменьшить шансы Мохамеда выиграть бомбардирскую гонку. В целом же, с «Вест Бромвичем» «красные» могут справиться при любом раскладе, тем более ближайшим резервистам есть что доказывать тренеру.

Интересные факты противостояния «Вест Бромвича» и «Ливерпуля»:

Мерсисайдцы проиграли лишь однажды в 14 последних матчах во всех турнирах.

В 7-ми предыдущих поединках между этими соперниками было зафиксировано 2 победы «Ливерпуля» при 4-х ничейных исходах и 1-й виктории «Вест Бромвича».

В 16-ти последних домашних матчах Премьер-Лиги «дрозды» одержали лишь одну победу.

Ориентировочные составы на игру:

Вест Бромвич: Фостер, Ньом, Доусон, Хегази, Гиббс, Филлипс, Ливермор, Брант, Макклейн, Родригес, Рондон.

Прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Ливерпуль»:

Мерсисайдцы считаются фаворитами встречи на «Хоуторнс», но из-за возможных перестановок в составе перевес «красных» не выглядит подавляющим. Также многое будет зависеть и от мотивации «дроздов»: если они уже смирились с вылетом из АПЛ, ничего хорошего в матче с «Ливерпулем» их не ждет.

На победу «Вест Бромвича» букмекеры предлагают коэффициент 7,30, на ничейный результат — 4,50, на успех «Ливерпуля» — 1,53.

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