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Антонио Конте: У нас есть возможность достичь важного финала и сыграть на «Уэмбли» во второй раз подряд
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Антонио Конте: У нас есть возможность достичь важного финала и сыграть на «Уэмбли» во второй раз подряд 

Советский спорт 27 минут назад
— У нас должна быть сильная мотивация, чтобы максимально сильно завершить сезон при любом раскладе. Сейчас у нас есть возможность сыграть на «Уэмбли» во второй раз подряд в турнире и обыграть «Саутгемптон»,
Антонио Конте: Огромное желание поможет «Челси» пробиться в Лигу чемпионов
чтобы достичь важного финала. Мы должны постараться и финишировать наилучшим образом, — передает слова Конте официальный сайт «Челси».
Добавим, что встреча пройдет в ближайшее воскресенье и начнется в 17:00 по московскому времени.
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