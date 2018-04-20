Антонио Конте: У нас есть возможность достичь важного финала и сыграть на «Уэмбли» во второй раз подряд

— У нас должна быть сильная мотивация, чтобы максимально сильно завершить сезон при любом раскладе. Сейчас у нас есть возможность сыграть на «Уэмбли» во второй раз подряд в турнире и обыграть «Саутгемптон»,

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чтобы достичь важного финала. Мы должны постараться и финишировать наилучшим образом, — передает слова Конте официальный сайт «Челси».

Добавим, что встреча пройдет в ближайшее воскресенье и начнется в 17:00 по московскому времени.