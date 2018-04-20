Антонио Конте: У нас есть возможность достичь важного финала и сыграть на «Уэмбли» во второй раз подряд 

— У нас должна быть сильная мотивация, чтобы максимально сильно завершить сезон при любом раскладе. Сейчас у нас есть возможность сыграть на «Уэмбли» во второй раз подряд в турнире и обыграть «Саутгемптон»,
Антонио Конте: Огромное желание поможет «Челси» пробиться в Лигу чемпионов
чтобы достичь важного финала. Мы должны постараться и финишировать наилучшим образом, — передает слова Конте официальный сайт «Челси».
Добавим, что встреча пройдет в ближайшее воскресенье и начнется в 17:00 по московскому времени.