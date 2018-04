Жиру заставил завидовать Салаха и вывел «Челси» в финал Кубка Англии (видео)

Последний шанс Конте на трофей

На следующий день после противостояния «Тоттенхэма» и « Манчестер Юнайтед » на поле «Уэмбли» вышли футболисты «Челси» и «Саутгемптона», чтобы определить соперника манкунианцев по финалу Кубка Англии. Для синих победа в этом турнире последний шанс спасти провальный сезон, а для их наставника Антонио Конте — громко хлопнуть дверью перед отставкой.

Поэтому состав «пенсионеров» на полуфинал был самым что ни на есть боевым. Не вышел только Маркос Алонсо , получивший трехматчевую дисквалификацию за то, что наступил на ногу Шейну Лонгу в матче этих команд в рамках АПЛ 14 апреля (3:2). В отличие от защитника, ирландец на поле появился. А вместо Алонсо вышел бразилец Эмерсон.

А вот появлению Вилла Кабальеро в воротах удивляться не стоит— он отстоял во всех встречах текущего розыгрыша Кубка страны и наверняка выйдет на финал.

Chelsea team: Caballero; Azpilicueta, Cahill ©, Rudiger; Moses, Kante, Fabregas, Emerson; Willian, Giroud, Hazard.

Chelsea team: Caballero; Azpilicueta, Cahill ©, Rudiger; Moses, Kante, Fabregas, Emerson; Willian, Giroud, Hazard.

Subs: Eduardo, Christensen, Zappacosta, Bakayoko, Barkley, Pedro, Morata. #CHESOU

«Саутгемптон» более месяца назад сменил главного тренера, отправив в отставку Маурисио Пеллегрино. Вместо него «святых» возглавил Марк Хьюз , но ожидаемого эффекта это не принесло — 0:3 от «Вест Хэма», 2:3 от «Арсенала» и «Челси», 0:0 в Лестере и четыре очка отставания от спасительной 17-й строчки за четыре тура до завершения сезона. Поэтому фаворит в этом противостоянии был очевиден. И он свой статус оправдал.

Номинальные хозяева действительно очень агрессивно начали встречу и даже попали в перекладину (немного не повезло Виллиану, закручивавшему мяч в дальний угол из пределов штрафной), но к середине первого тайма немного ослабили хватку и позволили сопернику изредка пересекать середину поля. Правда, большими силами красно-белые в атаку ходить не решались, поэтому после перепасовки центральных защитников следовала длинная передача на одного из форвардов — Лонга или Чарльза Остина , имевших один момент на двоих за все 90 минут.

Похоже, болельщики «Саутгемптона» так в нынешнем сезоне привыкли к поражениям, что уже не верят в свою команду. На трибунах «Уэмбли» оказалось на редкость мало поклонников красно-белых. Особенно с учетом высокого статуса игры.

Hard to believe that a HUGE team like #SaintsFC take so few to a cup semi-final. #CHESOU #FACup

Жиру — последователь Салаха

Не прошло и 30 секунд с начала второго тайма, как Оливье Жиру удалось сделать то, что не получалось в первом. Эден Азар зацепился на линии штрафной за длинную передачу из глубины и проткнул мяч французу, который в стиле Мохамеда Салаха , что называется, на носовом платке обыграл четверых (!) защитников, качнул вратаря Алекса Маккарти и уже в падении отправил мяч в пустые ворота. И все установки Хьюза, данные подопечным в перерыве, стали неактуальны.

Giroud Maradona 😍. #CHESOU

Любопытна статистика, приведенная британскими телевизионщиками к 51-й минуте: 10-2 по ударам, но 1-1 — в створ. Думаю, многие бы удивились, если бы поведя в счете, лондонцы продолжили так же наседать. Они предсказуемо сменили акценты и стали выманивать соперника на свою половину поля. А у футболистов «Саутгемптона» и выбора особого не было.

За полчаса до финального свистка Хьюз заменил не использовавшего единственный к тому моменту голевой момент Лонга (Остин по-волейбольному перехитрил защитников, пропустив мяч на партнера, но тот не смог его обработать и потерял возможность убежать один на один с Кабальеро) и ничем не запомнившегося Пьера-Эмиля Хейбьерга. Вместо них на поле появились Натан Редмонд и Душан Тадич . Англичанин почти сразу после выхода проверил бдительность вратаря ударом из-за пределов штрафной.

Напряжение нарастало, и Кабальеро едва не дал слабину, выронив мяч в свои ворота после подачи с фланга, однако судья Мартин Аткинсон зафиксировал нарушение правил на голкипере. Арбитр был настолько уверен в своем решении, что даже не стал задействовать видеоассистента.

В концовке Конте выпустил вместо Жиру Альваро Морату, и уже спустя две минуты испанец выиграл борьбу на втором этаже и поставил в этом матче точку. В оставшееся время синие могли даже увеличить преимущество, но ограничились победой в два мяча и вышли в финал Кубка Англии, где их соперником будет «Манчестер Юнайтед». Матч состоится на «Уэмбли» 19 мая.

ЧЕЛСИ — САУТГЕМПТОН — 2:0 (0:0)

Челси: Кабальеро, Эмерсон, Рюдигер, Кэхилл, Аспиликуэта, Мозес, Фабрегас (Педро, 76), Канте, Виллан (Бакайоко, 64), Азар, Жиру (Мората, 80)

Саутгемптон: Маккарти, Седрик, Бертранд, Беднарек (Габбьядини, 78), Йосида, Худт, Лемина, Ромеу, Хейбьерг (Тадич, 63), Лонг (Редмонд, 63), Остин

Голы: Жиру, 46 — 1:0. Мората, 82 — 2:0.

Предупреждения: Йосида, 40. Ромеу, 50. Лемина, 55. Худт, 65.

Судья: Мартин Адкинсон.