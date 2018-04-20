Анчелотти заявил, что заинтересован в работе с «Арсеналом»

Напомним, сегодня стало известно, что нынешний наставник «пушкарей» Арсен Венгер покинет команду по окончании сезона.

"Венгер сотворил историю «Арсенала». Нужно уважать его выбор. Я убежден, что в руководстве уже знают, кто будет следующим тренером команды.

Разумеется, я, как профессиональный человек, заинтересован в работе с «Арсеналом». Но на данный момент это все, что я могу сказать", — приводит слова Анчелотти Football Italia.

Последним клубом Карло Анчелотти была мюнхенская «Бавария», которую он покинул в конце 2017 года.

Отметим, что специалист ранее тренировал «Челси», а в одном из интервью заявил, что хочет поработать с командой из Лондона.