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Анчелотти заявил, что заинтересован в работе с «Арсеналом»
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Анчелотти заявил, что заинтересован в работе с «Арсеналом» 

Советский спорт 24 минуты назад
Напомним, сегодня стало известно, что нынешний наставник «пушкарей» Арсен Венгер покинет команду по окончании сезона.
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"Венгер сотворил историю «Арсенала». Нужно уважать его выбор. Я убежден, что в руководстве уже знают, кто будет следующим тренером команды.
Разумеется, я, как профессиональный человек, заинтересован в работе с «Арсеналом». Но на данный момент это все, что я могу сказать", — приводит слова Анчелотти Football Italia.
Последним клубом Карло Анчелотти была мюнхенская «Бавария», которую он покинул в конце 2017 года.
Отметим, что специалист ранее тренировал «Челси», а в одном из интервью заявил, что хочет поработать с командой из Лондона.
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