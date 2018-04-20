Магнитогорское сопротивление. Обзор событий второго дня ЮЧМ в группе А

Магнитка на ЮЧМ бьет рекорды посещаемости и результативности. В двух матчах второго игрового дня юниоры наколотили 24 шайбы на радость многочисленным зрителям.

ТРИЛЛЕР ПО-АМЕРИКАНСКИ

Феерия второго дня начинается без отлагательств — в дневной встрече американцев и швейцарцев. Вундеркинд-Хьюз забивает во второй смене. К пятой минуте США ведет уже 3:0, Швейцария берет тайм-аут, чтобы избежать позора. Дело в шляпе? Как бы ни так — в самом начале второго периода голкипер звездно-полосатых по фамилии Найт (по-русски — «Рыцарь») начисто проигрывает свой крестовый поход в угол площадки за шайбой и позволяет Швейцарии вернуться в игру. Счет становится 3:2, и вскоре Америка снова уходит в небольшой отрыв. А дальше происходит что-то невероятное: два гола в «рыцарские» ворота за полминуты, третий — вдогонку, и уже сборная США хватается за голову. Американская палочка-выручалочка, конечно же, Хьюз.

Шестой номер сначала подносит снаряд Вальстрёму, а следом уже сам оформляет дубль. 6:5 — 11 голов за 40 минут. Трибуны — в экстазе!

Главная интрига третьего периода: провернет ли Хьюз трюк со шляпой или нет? На этот раз не вышло, зато в заключительной шайбе американцев принимает участие все тот же вратарь-«рыцарь», Найт ассистирует Маттиасу Самуэльссону. 8:5 — итог перестрелки в пользу США.

«ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ МЫ БЫЛИ РАВНЫ»

Голевой карнавал вечером продолжают и канадцы с белорусами.

— Да это же Вася в воротах, — на трибуне дергает шестилетний мальчишка за полу куртки своего отца. — Смотри, какой большой!

Белорусы доверяют старт первого матча ЮЧМ действительно гигантскому вратарю с необычной фамилией Толопило. Но у богатыря все идет наперекосяк. Три броска — два гола. Третьей канадской шайбой Алекс Лафринье передает привет американцу Хьюзу. Но отважные белорусы не сдаются. Они умудряются сократить отставание до одного гола. И кажется, что после замены вратаря жизнь у братьев-славян может наладиться. Однако против канадского лома нет приема. К первому перерыву Белоруссия горит 2:5, и все в этом матче ясно. Кроме одного: сможет ли Лафринье перебить результат Хьюза и набрать 4 очка?

Перестрелять в заочной дуэли американца не вышло, однако за 10 шайб команды выбили. 8:3 — хоккейная пятница в Магнитогорске удалась.

— У нас многие парни впервые сыграли на таком уровне, — после матча рассуждает белорус Павел Ажгирей. — Еще и первый матч на турнире… Просто затряслись коленки. И в первом периоде мы канадцам позволили слишком многое. Но ведь во втором сыграли на равных! С Канадой! Мы можем биться с каждой командой здесь, на этом турнире. Понятно, что главный матч будет со Швейцарией. Но пока настраиваемся на шведов.

— Нам, конечно, есть, что улучшать, — канадский главный тренер Дон Хэй серьезен, как будто и нет 14 забитых «кленовыми» голов в двух матчах. — Большинство, например. Достаточно много пропускаем. Готовимся к игре со Швейцарией — они сегодня были хороши.

15 МИНУТ НА КАНАДСКУЮ РАЗМИНКУ

На сладкое — 5 фактов магнитогорской версии юниорского чемпионата мира, о которых не рассказывают по ТВ и не пишут в газетах. Вы совершенно точно не знали, что…

…в Магнитогорск на ЮЧМ прибыл десант из почти сотни скаутов из Северной Америки. Более 80 специалистов представляют абсолютно все клубы НХЛ (почему-то пропустила чемпионат только скаутская служба из Нью-Джерси). Например, в Арене «Металлург» можно запросто встретить легендарного Криса Дрейпера. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли сейчас присматривает молодежь для Детройта.

…команда Канады выходит на раскатку, когда до ее окончания остается 34 минуты и 59 секунд. Первые пять минут соперники катаются в гордом одиночестве — говорят, «кленовым» на разминку по специальной системе хватает всего 15 минут.

… в Магнитогорске за первые два дня матчи ЮЧМ посетили 20 160 человек, и это значительно больше, чем в Челябинске, где играет сборная России. Рекорд посещаемости пока у матча «США — Канада» — 7405 зрителей.

… в Магнитогорске играют сразу двое хоккеистов, которые в ближайшие два года могут захватить лидерство драфтов НХЛ. В 2019-м фаворит — американец Джек Хьюз. В 2020-м — канадец Алекс Лафринье.

… последний крупный юниорский международный турнир в Магнитке проходил в 2003-м году. В турнире «Четырех наций» в составе одной из студенческих сборных феерил Фил Кессел . А прямо сейчас на Урале зажигает Джек Хьюз, для которого Кессел — один из главных кумиров.

Группа А. Швейцария — США — 5:8. Канада — Беларусь — 8:3