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В Мексике украли трофей Лиги Европы
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В Мексике украли трофей Лиги Европы 

Soccer News 14 минут назад
Фото: Soccer News
По сведениям издания, кубок был похищен из автомобиля в городе Леон-де-лос-Альдама.
Впрочем, правоохранительные органы сработали максимально оперативно и сумели найти трофей в кратчайшие сроки.
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