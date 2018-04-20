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ФК «Луки-Энергия» в гостях сыграл вничью с лидером второго дивизиона
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ФК «Луки-Энергия» в гостях сыграл вничью с лидером второго дивизиона 

Псковская губерния 1 час назад
ФК «Луки-Энергия» 20 апреля в Москве сыграл вничью с лидером второго дивизиона (зона «Запад») футбольным клубом «Чертаново»: матч закончился со счётом 0:0. В ходе матча «Чертаново» нанесли 13 ударов в створ ворот, великолукский клуб — один удар. На данный момент московский клуб продолжает сохранять лидерство в чемпионате, ФК «Луки-Энергия» — на 10 месте. Отметим, ФК «Луки-Энергия» не пропускает мячи уже в третьем матче подряд. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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