ФК «Луки-Энергия» в гостях сыграл вничью с лидером второго дивизиона

ФК «Луки-Энергия» 20 апреля в Москве сыграл вничью с лидером второго дивизиона (зона «Запад») футбольным клубом «Чертаново»: матч закончился со счётом 0:0. В ходе матча «Чертаново» нанесли 13 ударов в створ ворот, великолукский клуб — один удар. На данный момент московский клуб продолжает сохранять лидерство в чемпионате, ФК «Луки-Энергия» — на 10 месте. Отметим, ФК «Луки-Энергия» не пропускает мячи уже в третьем матче подряд. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».