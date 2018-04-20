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В Самаре областная спартакиада по настольному теннису прошла среди работников исполнительной власти и министерств региона
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В Самаре областная спартакиада по настольному теннису прошла среди работников исполнительной власти и министерств региона 

ТРК Губерния 1 час назад
Сменили рабочие кабинеты на спортивную площадку. В Самаре областная спартакиада по настольному теннису прошла среди сотрудников исполнительной власти. Играли индивидуально и командой. Как оказалось, мастерски управляться с ракеткой могут не только профессионалы.
Накопленный спортивный опыт в настольном теннисе, ловкость и мастерство, уверен участник команды министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Евгений Кирюшин, помогут преодолеть соперников на высоком уровне. В частности, на областной спартакиаде. К соревнованиям подошел серьезно, регулярно тренировался. Говорит, и за победу побороться хочется, да и для здоровья полезно: «Настольный теннис развивает практически все мышцы, которые у нас в организме есть. Плюс реакция, динамика, ну, и хорошее настроение — без него никак».
На областной спартакиаде по настольному теннису за ракетки взялись вовсе не спортсмены, а работники органов исполнительной власти Самарской области. Десять команд. В каждой — по два человека. Участники играют по швейцарской системе, с розыгрышем всех мест.
Главный судья областной спартакиады среди работников исполнительной власти и министерства Самарской области Юрий Демчук пояснил: «До двух побед в каждой встрече — мужчина и женщина у каждой команды. Если счет 1:1, происходит парная встреча, смешанная. Опять-таки, до двух побед».
Победа каждого участника идет в общую копилку. Поэтому слаженность и взаимопонимание в решающем поединке играют важную роль. Так, верх над оппонентами взяла команда управления государственной архивной службы Самарской области: «Женщины играют традиционно чуточку слабее, а в командной игре важна слаженность. Мы постарались ее продемонстрировать. Это везение, уровень не то, чтобы мастерство, поэтому везение», — поделился Сергей Тельнов.
Спартакиада стала традиционной и проходит уже восьмой год. Интерес участников растет — раньше количество команд не превышало 6, теперь — 10, а уже на следующих соревнованиях организаторы ожидают более 12.
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