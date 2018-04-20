ЦСКА снова остался без Кубка Гагарина? Казань — в одном шаге от триумфа

В четвертом матче финала выиграл «Ак Барс» благодаря двум очкам Азеведо и дублю Ландера. Еще одна победа, и Кубок Гагарина останется в Казани.

ФЕТИСОВ : Я НЕ ХОЖУ В ЦСКА

Когда я прилетал в Казань, то похвалил КХЛ за организацию финала Кубка Гагарина. Мне все понравилось, особенно чак-чак и шоколадные конфеты в пресс-центре. А мне отвечают: «Да, у нас все хорошо. Но вот 20 апреля предстоит испытание — сразу два топ-события в Москве наложились. День рождения одного очень большого человека…»

Я растерялся, не сразу сообразил. «Историческая личность?» — спрашиваю. «Ого, еще какая!» — отвечают мне. Какое-то затмение нашло. Но потом я сообразил, что легендарный защитник Вячеслав Фетисов отмечает 60 лет. Но в чем совпадение?

А в том, что в этот день и час, что и четвертый матч финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом», Вячеслав Александрович организовал гала-матч на площадке «ВТБ Ледовый дворец». Там собралось много звездных ветеранов, всех хотелось повидать. Да и на интервью к Фетисову заглянуть. У него что ни цитата, то огонь.

Я успел на оба события — интервью и матч ЦСКА, больше часа добираясь на Ленинградский проспект по диким московским пробкам. И в пути осмысливал, что великий защитник сказал об армейцах.

«У нас в ЦСКА переписывают историю хоккея, — саркастически заметил Фетисов. — Если вы придете во дворец, то мало что узнаете о нашей пятерке. О той нашей команде. Интересно, почему. А ведь в той пятерке были два воспитанника ЦСКА — Крутов и я. Мы выросли в клубе. Это гордость, что мы были теми цээсковцами. И знаете, я не хожу в ЦСКА. По одной простой причине: если тебя не уважают, то ты тоже уважать этих людей не можешь».

Еще Фетисов рассказывал, как в его время ЦСКА был командой с маленьким бюджетом. И чтобы состязаться с клубами-олигархами, нужно было сделать ставку на молодежь. Так появились не самые габаритные хоккеисты — Никита Кучеров Никита Гусев , которые шли наверх через «Красную Армию»… А потом Гусева из клуба выгнали.

…Ну а почему Фетисов должен что-то менять? Он родился 20 апреля — и точка. Будет играть в этот день. А что там проводит ЦСКА — его не волнует.

ЦЕННЫЙ АЗЕВЕДО

Если в первом матче финала вообще не удалялся «Ак Барс», то теперь штрафы хватала только Казань. ЦСКА имел преимущество по броскам, но это не помешало Джастину Азеведо открыть счет. Получив шайбу на левом фланге, он неотразимо бросил в дальний угол ворот Ильи Сорокина . Теперь у канадца с португальскими корнями аж 23 (9+14) очка в 18 матчах. И ясно как божий день, кто будет признан самым ценным игроком этого плей-офф, если победит «Ак Барс».

Вряд ли этот приз при таком Азеведо получит Эмиль Гарипов , хотя вратарь Казани в полном порядке. И как я знаю, уже четыре клуба НХЛ готовы дать контракт 26-летнему голкиперу, у которого заканчиваются отношения в КХЛ. Потому что Гарипов пойдет на контракт новичка, стоит недорого, а в плей-офф показывает игру ультра-си.

А во втором периоде Азеведо довел свою статистику до 24 (9+15) очков, когда отдал передачу на Антона Ландера , и тот сделал счет 0:2. Неужели ЦСКА пошел ко дну?

Но врагу не сдается гордый «Варяг». Уже через 15 секунд Андрей Светлаков распечатывает ворота Гарипова, а в комбинации также приняли участие Иван Телегин и Кузьменко. Это первый гол Светлакова в этом плей-офф.

В остальном Гарипов тащил все, лишая шансов ЦСКА на успех. В концовке в пустые ворота забросил Ландер, оформив дубль. Можно ли спасти серию со счета 1-3, когда пятый матч проходит в Казани?

Как мы знаем, в хоккее возможно все. Но шансов у ЦСКА теперь немного.

ЦСКА (Москва) — Ак Барс (Казань) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: 0:1 Азеведо 9 (Охтамаа, Лукоянов, 19.06), 0:2 Ландер 7 (Азеведо, 27.27), 1:2 Светлаков 1 (Телегин, Кузьменко, 27.42), 1:3 Ландер 8 (59.14, п.в.)

Вратари: Сорокин — Гарипов

Штраф: 6 — 10 Счет в серии: 1 — 3 5600 зрителей