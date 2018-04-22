Леонарду Жардим: «Не могу защищать игроков „Монако“

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим выразил разочарование поражением от «Генгама» (1:3) в матче чемпионата Франции. До этой встречи монегаски уступили «ПСЖ» со счетом 1:7.

— Я тоже рассчитывал на реакцию игроков, — цитирует AFP Жардима. — После игры в Париже я их защищал. Но сейчас не могу сделать этого. Они упустили концентрацию. В первом тайме мы проиграли почти все единоборства, а это не очень хороший признак, потому что футбол — контактный спорт. Здесь нужна агрессия. Мы же позволили сопернику играть.

Чтобы играть в «Монако», нужно менять отношение к игре, давать большее. Недостаточно сказать «я игрок „Монако“. Нужно доказывать на поле свой голод. Расслабленное отношение — это плохо, потому что наша задача — сохранить второе место.