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Леонарду Жардим: «Не могу защищать игроков „Монако“
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Леонарду Жардим: «Не могу защищать игроков „Монако“ 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим выразил разочарование поражением от «Генгама» (1:3) в матче чемпионата Франции. До этой встречи монегаски уступили «ПСЖ» со счетом 1:7.
— Я тоже рассчитывал на реакцию игроков, — цитирует AFP Жардима. — После игры в Париже я их защищал. Но сейчас не могу сделать этого. Они упустили концентрацию. В первом тайме мы проиграли почти все единоборства, а это не очень хороший признак, потому что футбол — контактный спорт. Здесь нужна агрессия. Мы же позволили сопернику играть.
Чтобы играть в «Монако», нужно менять отношение к игре, давать большее. Недостаточно сказать «я игрок „Монако“. Нужно доказывать на поле свой голод. Расслабленное отношение — это плохо, потому что наша задача — сохранить второе место.
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