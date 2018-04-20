Прогноз на матч Генгам — Монако: как выступит команда Жардима после шоковых 1:7

В тридцать четвёртом туре чемпионата Франции «Генгам» примет «Монако». Команда Леонарду Жардима рассчитывает реабилитироваться перед собственными фанатами за сокрушительное поражение от «ПСЖ» со счётом 1:7. Тем не менее, крепкие «фермеры» не отдадут монегаскам три очка без боя. "Евро-Футбол.ру" анонсирует субботнее противостояние.

Генгам

После трёх подряд поражений «Генгам» вернулся на удачную полосу. В трёх крайних матчах чемпионата Франции команда Антуана Камбуаре одержала две победы при одной ничьей. Теоретически «трактористы», которые занимают одиннадцатое место, ещё могут финишировать в зоне Лиги Европы, ведь ситуация в таблице очень плотная. Судите сам: между пятым «Ренном» и двенадцатым «Дижоном» в настоящий момент только пять очков. Сыграть остаётся ещё пять туров.

Монако

На прошлой неделе «Монако» потерпел сокрушительное поражение от «ПСЖ» со счётом 1:7. Тот матч лишний раз доказал, насколько велика разница между парижским грандом и остальными ведущими командами французского футбола. Давно было понятно, что команда Леонарду Жардима борется только за второе место, дающее право попасть в Лигу чемпионов напрямую, без преодоления квалификации. Монегаски идут как раз вторыми, но их отрыв от «Лиона» и «Марселя» измеряется только четырьмя очками. Интрига сохраняется.

Статистика личных встреч

"Генгам" — «Монако»: +4=6-13. Разница мячей: 23-42.

Первый круг: 0:6.

Матчи между «Генгамом» и «Монако» зачастую получаются упорными, хотя в первом круге монегаски выиграли со счётом 6:0, да и в целом имеют внушительное преимущество над «трактористами».

Интересные факты

— «Генгам» выиграл 2 последних домашних матча Лиги 1, хотя ранее на своём поле имел серию ез побед длиной в 6 игр.

— В 7 гостевых матчах Лиги 1 «Монако» добился только 2 побед (4 ничьих и поражение).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

В гостевых матчах «Монако» часто выглядит не так уверенно, поэтому у крепкого «Генгама» в субботу будут шансы взять реванш за 0:6 в первом круге. В то же время подопечные Леонарду Жардима рассчитывают реабилитироваться за сокрушительное поражение от «ПСЖ», да и турнирные реалии обязывают монегасков подойти ко встрече со всей серьёзность. Наша ставка: «Победа „Монако“ с коэффициентом 1.95.