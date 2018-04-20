«Нант» сыграл вничью с «Ренном» 

«Нант» не сумел победить «Ренн» в матче 34-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого мяча стал полузащитник хозяев Адриен Томассон, отличившийся на 42-й минуте поединка. В начале второго тайма нападающий «Нанта» Эмилиано Сала был вынужден покинуть поле из-за второй жёлтой карточки. «Ренн» в большинстве сравнял счёт на 81-й минуте благодаря точному удару хавбека Джеймса Силики.
«Нант», набрав 46 очков, занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Ренн» (48) — на пятой строчке.