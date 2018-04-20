Ещё
Андронов: летим в Казань с нормальным настроением. Ещё ничего не закончено
Далее:
Читайте также:
Ещё

Андронов: летим в Казань с нормальным настроением. Ещё ничего не закончено 

Чемпионат.com 37 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал исход четвёртого матча финальной серии с «Ак Барсом», в котором армейцы уступили (1:3, 1-3 в серии).
«По сути, игра ничем не отличалась от прошлых. Плотная игра. Так получилось, что поиграли. Все 60 минут надо работать, реализовывать тем моменты, которые есть. За четыре игры забросили шесть шайб? Соперник хорошо играет. Мы тоже хорошо играем в нападении, но не реализовываем тем моменты, которые у нас есть. У «Ак Барса» забрасывают одни и те же люди? Ну, вы, наверное, лучше нас знаете, как против них играть. Летим в Казань с нормальным настроением, серия до четырёх побед. Ещё ничего не закончено», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Чемпионат.com: последние новости
«Нант» сыграл вничью с «Ренном» Билялетдинов: не буду комментировать, почему не сразу взял челлендж Робинсон: ЦСКА сыграл хорошо, мы показали тот характер, который у нас есть
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Усманов рассказал о печальном событии44
Малой кровью: Англия бойкотирует ЧМ-201814
В сборной России по хоккею все плохо16
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
FA присоединилась к бойкому ЧМ-201811
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение