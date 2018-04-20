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Дель Пьеро: «Буффон может вдохновить сборную Италии к возвращении былой славы»
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Дель Пьеро: «Буффон может вдохновить сборную Италии к возвращении былой славы» 

SPORT24.ru 26 минут назад
Бывший полузащитник сборной Италии Алессандро Дель Пьеро выразил мнение, что вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может повести национальную команду к будущим успехам.
«Кто может вдохновить сборную Италии на возвращение былой славы? Буффон. Все думают, что он собирается на пенсию, но, может быть, он останется еще на пару лет. Вы можете видеть его игровое качество в любом возрасте.
Нынешнее положение сборной это не проблема с футболистами, это проблема с тренерским штабом, с федерацией.
Мы стараемся, меняем тренера сборной, меняем президента федерации. Это долгий путь, но мы должны это сделать, потому что нынешний результат очень, очень плохой», — приводит слова Дель Пьеро канал FDFC.
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