Хайнкес: «Левандовски и Роналду даже нет смысла сравнивать»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес считает, что нельзя сравнивать между собой форвардов Роберта Левандовски и Криштиану Роналду из мадридского «Реала»

«Мне кажется, их нет смысла даже сравнивать. Роберт играет напротив ворот и зачастую действует спиной к соперникам. Его всегда прессингуют. У него развиты те качества, которые нужны игрокам именно его амплуа.

Криштиану Роналду часто действует на левом фланге и перемещается между линиями. Играет он, конечно, невероятно, особенно в последнее время. Он всю свою карьеры был отменным игроком. У него отличное голевое чутье, и он классно реализует свои шансы», — цитирует Хайнкеса Goal.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» пройдет 25 апреля в Мюнхене. Ответная игра состоится 1 мая в Мадриде.