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Хайнкес: «Левандовски и Роналду даже нет смысла сравнивать»
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Хайнкес: «Левандовски и Роналду даже нет смысла сравнивать» 

SPORT24.ru 33 минуты назад
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес считает, что нельзя сравнивать между собой форвардов Роберта Левандовски и Криштиану Роналду из мадридского «Реала».
«Мне кажется, их нет смысла даже сравнивать. Роберт играет напротив ворот и зачастую действует спиной к соперникам. Его всегда прессингуют. У него развиты те качества, которые нужны игрокам именно его амплуа.
Криштиану Роналду часто действует на левом фланге и перемещается между линиями. Играет он, конечно, невероятно, особенно в последнее время. Он всю свою карьеры был отменным игроком. У него отличное голевое чутье, и он классно реализует свои шансы», — цитирует Хайнкеса Goal.
Первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» пройдет 25 апреля в Мюнхене. Ответная игра состоится 1 мая в Мадриде.
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