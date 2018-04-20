В Москве изменили график отключения горячей воды в связи с ЧМ-2018

"График летних профилактических работ скорректирован с учетом проведения в Москве матчей чемпионата мира по футболу", — говорится в заявлении на сайте организации.

Данное решение было принято ради обеспечения максимального комфорта для жителей столицы, а также гостей Москвы и участников турнира.

При этом в компании отметили, что от профилактических работ не отказались. На время мундиаля будет разработана специальная программа. Отмечается, что отключение горячей воды продлится не более десяти дней.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.