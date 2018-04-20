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Игорь Никитин: Допустили ошибки, которые переломили ход встречи
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Игорь Никитин: Допустили ошибки, которые переломили ход встречи 

Советский спорт 24 минуты назад
— Упрекнуть команду не в чем, бились. Но допустили ошибки, которые переломили ход встречи.
— Большинство у ЦСКА по-прежнему не идет. Один Кузьменко забил в большинстве больше шайб, чем Телегин и Плэтт вместе взятые. — Если вы знали бы статистику Плэтта вы бы этот вопрос не задавали. Это мой выбор.
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— Что с Ничушкиным? — Там есть проблемы со здоровьям.
— 1-3 отыгрывается в финале? — По-моему, счет 1-4 это конец, — передает слова Никитина «БИЗНЕС Online».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Напомним, что после этого матча счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Ак Барса». Следующая встреча состоится 22 апреля в Казани и начнется в 17:00 мск.
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