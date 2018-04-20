Игорь Никитин: Допустили ошибки, которые переломили ход встречи

— Упрекнуть команду не в чем, бились. Но допустили ошибки, которые переломили ход встречи.

— Большинство у ЦСКА по-прежнему не идет. Один Кузьменко забил в большинстве больше шайб, чем Телегин и Плэтт вместе взятые. — Если вы знали бы статистику Плэтта вы бы этот вопрос не задавали. Это мой выбор.

Зинэтула Билялетдинов : По удалениям будем делать определенные выводы

— Что с Ничушкиным? — Там есть проблемы со здоровьям.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после этого матча счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Ак Барса». Следующая встреча состоится 22 апреля в Казани и начнется в 17:00 мск.