«Селтик» не будет препятствовать уходу Роджерса в «Арсенал»

Не успел наставник «Арсенала» Арсен Венгер объявить об уходе из клуба в конце сезона, как журналисты, тренеры и функционеры начали обсуждение имени его преемника. Владелец «Селтика» Дермот Десмонд настолько уверен в тренерских способностях рулевого шотландского клуба Брендана Роджерса , что пообещал не препятствовать его потенциальным переговорам с «Арсеналом».

— Я рад, что он в числе фаворитов. Мы не хотим его ухода, но не можем заставить остаться, — заявил Дермот.