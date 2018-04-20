«Селтик» не будет препятствовать уходу Роджерса в «Арсенал» 

Не успел наставник «Арсенала» Арсен Венгер объявить об уходе из клуба в конце сезона, как журналисты, тренеры и функционеры начали обсуждение имени его преемника. Владелец «Селтика» Дермот Десмонд настолько уверен в тренерских способностях рулевого шотландского клуба Брендана Роджерса, что пообещал не препятствовать его потенциальным переговорам с «Арсеналом».
— Я рад, что он в числе фаворитов. Мы не хотим его ухода, но не можем заставить остаться, — заявил Дермот.
В качестве претендентов на роль наставника «Арсенала» также рассматриваются Патрик Виейра, Карло Анчелотти, Массимилиано Аллегри, Йоахим Лёв, Томас Тухель и Юлиан Нагельсманн.