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«Селтик» не будет препятствовать уходу Роджерса в «Арсенал»
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«Селтик» не будет препятствовать уходу Роджерса в «Арсенал» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Не успел наставник «Арсенала» Арсен Венгер объявить об уходе из клуба в конце сезона, как журналисты, тренеры и функционеры начали обсуждение имени его преемника. Владелец «Селтика» Дермот Десмонд настолько уверен в тренерских способностях рулевого шотландского клуба Брендана Роджерса, что пообещал не препятствовать его потенциальным переговорам с «Арсеналом».
— Я рад, что он в числе фаворитов. Мы не хотим его ухода, но не можем заставить остаться, — заявил Дермот.
В качестве претендентов на роль наставника «Арсенала» также рассматриваются Патрик Виейра, Карло Анчелотти, Массимилиано Аллегри, Йоахим Лёв, Томас Тухель и Юлиан Нагельсманн.
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