Александр Бубнов: Будет интересно посмотреть, как Дзюба сыграет против «Зенита»

— Да, борьба за Лигу Европы закончена для «Арсенала», но на матч с «Зенитом» они все равно выйдут мотивированными. «Зенит» же ведет активную борьбу за Лигу чемпионов, хотя еще пару туров назад казалось, что она закончена. В атаке по-прежнему мало что получается и, видимо, до конца сезона это уже не исправить. Моменты вроде создают, но не забивают.

Дзюба? Будет интересно посмотреть, как он сыграет против своей команды. Что будет, если он забьет? Ничего такого, если он выйдет на поле, то будет стремиться забить. Футболист должен играть, это нормальная ситуация, — передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что встреча пройдет в воскресенье, 22 апреля, на стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 14:00 по московскому времени.