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Александр Бубнов: Отсутствие Смолова сильно скажется в матче с ЦСКА
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Александр Бубнов: Отсутствие Смолова сильно скажется в матче с ЦСКА 

Советский спорт 1 час назад
— Отсутствие Смолова сильно скажется, в «Краснодаре» вся атака заточена под него. Равноценно его не заменить, но есть молодежь, Вандерсон, Лаборде… У ЦСКА не будет Вернблума, но не очень страшная потеря для армейцев.
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В последнее время научились справляться без него и в опорной зоне, и в нападении.
Фаворита в этом матче нет, этот статус можно присвоить ЦСКА только потому, что они играют дома. Жду яркий матч с большим количеством моментов, — передает слова Бубнова Sportbox.ru.
Добавим, что встреча пройдет в воскресенье, 22 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.
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