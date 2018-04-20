Александр Бубнов: Отсутствие Смолова сильно скажется в матче с ЦСКА

— Отсутствие Смолова сильно скажется, в «Краснодаре» вся атака заточена под него. Равноценно его не заменить, но есть молодежь, Вандерсон, Лаборде… У ЦСКА не будет Вернблума, но не очень страшная потеря для армейцев.

В последнее время научились справляться без него и в опорной зоне, и в нападении.

Фаворита в этом матче нет, этот статус можно присвоить ЦСКА только потому, что они играют дома. Жду яркий матч с большим количеством моментов, — передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что встреча пройдет в воскресенье, 22 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.