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Артем Лукоянов: Безупречно сыграли в меньшинстве, все броски заблокировали
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Артем Лукоянов: Безупречно сыграли в меньшинстве, все броски заблокировали 

Советский спорт 1 час назад
— Все матчи финала похожи. Как прокомментируете сегодняшнюю игру? — Была похожая на прошлый матч, были удаления невынужденные. Безупречно сыграли в меньшинстве, все броски заблокировали, выдержали. Хорошо, что реализовали свой момент, это был глоток воздуха. Во втором периоде была дальняя скамейка, у ЦСКА возникали моменты, играли на контратаках, забили, но пропустили ненужную шайбу. Мы выходили на третий период спокойными, ждали моменты и знали, что забьем, если будем играть по заданию.
— Первый гол Азеведо был с вашим участием. Расскажите о нем. Почему не стали менять? — Игра продолжалась в нашей зоне, не было смысла меняться. ЦСКА глубоко залез, мы убежали три в один. Это все внимание, где-то расслабился соперник, дал нам повод для своей ошибки.
— Сорокина можно винить в этом голе? — Причем здесь Сорокин? Не думаю, что его можно винить. Он хороший вратарь.
— Что помогло не дрогнуть после гола ЦСКА? — Мы стараемся, говорим, что важно после гола хорошо провести смену. Вывести шайбу в зону соперника, не ошибаться, не давать легких бросков.
— После второй игры вы говорили, что атмосфера в Москве не очень приятная. — Сколько приезжаем сюда, нет такого, как в других городах. Хотя сегодня мы как будто дома играли. Столько было наших болельщиков! Играли в равных условиях.
— Есть стимул завершить серию в Казани? — Мы не думаем об этом. Идем вперед, сыграли — забыли, потом готовимся к каждой следующей игре, — передает слова Лукоянова пресс-служба «Ак Барса».
Добавим, что после этого матча счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Ак Барса». Следующая встреча состоится 22 апреля в Казани и начнется в 17:00 мск.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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