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Александр Бубнов: «Локомотив» играет очень медленно. В чемпионской гонке вновь появилась интрига
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Александр Бубнов: «Локомотив» играет очень медленно. В чемпионской гонке вновь появилась интрига 

Советский спорт 57 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Локомотив» сейчас испытывает в каком-то смысле проблемы с функциональной готовностью. Команда очень медленно играет, комбинирует, развивает атаки. В таком темпе тяжело вскрывать защитные ряды соперника, который обороняется всей командой, а такую насыщенную и организованную, как у «Уфы», — невозможно. Единственный острый момент был в начале второго тайма, но Антон Миранчук принял неверное решение.
Впрочем, шанс «Уфы», когда после удара Слая выручил Гилерме, виделся даже более голевым. Больше, собственно, и вспомнить особо нечего.
Матч «Локомотива» и «Уфы» завершился нулевой ничьей
Почему Семин выбрал тактику с двумя опорниками? «Уфа» опасна в контратаках, он хотел создать плотности в средней линии, вдобавок из-за перебора желтых карточек игру пропускал Кверквелия. Как бы то ни было, в перерыве пришлось вносить коррективы.
В золотой гонке снова наметилась интрига, причем нешуточная. «Спартак» имеет возможность сократить отставание до четырех очков, и в контексте ближайших встреч «Локомотива» с «Краснодаром» и «Зенитом», все возможно», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.
«Локомотив» набрал 57 очков и продолжает лидировать в чемпионате России. У «Уфы» 36 очков и шестое место.
В следующем туре «Уфа» примет «СКА-Хабаровск», который уже потерял шансы остаться в РФПЛ, а «Локомотив» на выезде сыграет с «Краснодаром».
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