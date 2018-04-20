Александр Бубнов: «Локомотиву» будет непросто в матче с «Уфой»

— Потерянные с «Ахматом» очки очень важны для «Локомотива». Команда очень серьезно настроена, все понимают, как важен каждый следующий матч. Тот же Фернадеш играл против «Ахмата» с переломом ребра.

Александр Бубнов : Отсутствие Смолова сильно скажется в матче с ЦСКА

«Уфа» будет играть вторым номером, но не закроется совсем. Команда Семака способна показывать конструктив в атаке. Они неоднократно доказывали это по ходу сезона, поэтому «Локомотиву» будет непросто, — передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что встреча пройдет в воскресенье, 22 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.