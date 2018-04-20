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Александр Бубнов: «Локомотиву» будет непросто в матче с «Уфой»
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Александр Бубнов: «Локомотиву» будет непросто в матче с «Уфой» 

Советский спорт 1 час назад
— Потерянные с «Ахматом» очки очень важны для «Локомотива». Команда очень серьезно настроена, все понимают, как важен каждый следующий матч. Тот же Фернадеш играл против «Ахмата» с переломом ребра.
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«Уфа» будет играть вторым номером, но не закроется совсем. Команда Семака способна показывать конструктив в атаке. Они неоднократно доказывали это по ходу сезона, поэтому «Локомотиву» будет непросто, — передает слова Бубнова Sportbox.ru.
Добавим, что встреча пройдет в воскресенье, 22 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.
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