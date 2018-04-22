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«Арсенал» — «Зенит». Дзюба и Скроботов выйдут в стартовом составе
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«Арсенал» — «Зенит». Дзюба и Скроботов выйдут в стартовом составе 

Советский спорт 55 минут назад
Фото: fc-zenit.ru
«Зенит», стартовый состав: Лодыгин, Мевля, Иванович, Кришито, Скроботов, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Заболотный, Полоз, Дриусси;
Запасные: Бабурин, Гойло, Смольников, Набиуллин, Жирков, Каккоев, Оздоев, Кузяев, Плетнев, Ригони, Тарасов.
«Арсенал», стартовый состав: Левашов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Александров, Чаушич, Дзюба, Кангва;
Запасные: Березин, Обухов, Хагуш, Денисов, Берхамов, Буранов, Ивакин, Шевченко, Аджоев, Расич.
Напомним, матч пройдет 22 апреля в Туле и начнется в 14:00.
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