«Зенит», стартовый состав: Лодыгин, Мевля, Иванович, Кришито, Скроботов, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Заболотный, Полоз, Дриусси;
Запасные: Бабурин, Гойло, Смольников, Набиуллин, Жирков, Каккоев, Оздоев, Кузяев, Плетнев, Ригони, Тарасов.
«Арсенал», стартовый состав: Левашов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Александров, Чаушич, Дзюба, Кангва;
Запасные: Березин, Обухов, Хагуш, Денисов, Берхамов, Буранов, Ивакин, Шевченко, Аджоев, Расич.
Напомним, матч пройдет 22 апреля в Туле и начнется в 14:00.