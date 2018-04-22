«Арсенал» — «Зенит». Дзюба и Скроботов выйдут в стартовом составе

Запасные: Бабурин, Гойло, Смольников, Набиуллин, Жирков, Каккоев, Оздоев, Кузяев, Плетнев, Ригони, Тарасов.

«Арсенал», стартовый состав: Левашов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Александров, Чаушич, Дзюба, Кангва;

Запасные: Березин, Обухов, Хагуш, Денисов, Берхамов, Буранов, Ивакин, Шевченко, Аджоев, Расич.

Напомним, матч пройдет 22 апреля в Туле и начнется в 14:00.