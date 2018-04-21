Советский спорт: последние новости

Новый автобус для «Локомотива» соберут на заводе роботы

Кристиан Нобоа: Мы хотели победить, но в итоге получилась ничья

Алексей Меркушкин: Первый тестовый матч на арене в Саранске посетят десять тысяч человек