На выезд тренерский штаб взял 21 игрока.
Вратари: Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло;
Защитники: Игорь Смольников, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Никита Каккоев, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Эльмир Набиуллин;
Полузащитники: Юрий Жирков, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони, Дмитрий Плетнев;
Нападающие: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.
Вратарь "Зенита" Андрей Лунев не попал в заявку из-за травмы, которую получил в матче против «Анжи» (1:0). Голкипер получил повреждение мышцы бедра.
Напомним, матч «Зенита» с «Арсеналом» пройдет 22 апреля в Туле и начнется в 14:00. "Советский спорт" проведет текстовую трансляцию.