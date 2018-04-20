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СМИ: Венгер продолжит карьеру после ухода из «Арсенала»
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СМИ: Венгер продолжит карьеру после ухода из «Арсенала» 

Газета.Ru 55 минут назад
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер продолжит карьеру после того, как оставит свой пост в стане «канониров» по окончании сезона-2017/18, передает "Советский спорт".
По информации Goal, Венгер может возглавить одну из национальных сборных. Также 68-летний специалист рассматривает возможность занять пост спортивного директора в одном из клубов.
Отмечается, что Венгер выступил с просьбой в адрес руководства «Арсенала», чтобы те не обращались за советом к французу в вопросе выбора следующего тренера клуба.
Ранее сообщалось, что Венгер, который возглавлял команду с 1996 года, покинет свой пост по завершении текущего сезона.
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