СМИ: Венгер продолжит карьеру после ухода из «Арсенала»

По информации Goal, Венгер может возглавить одну из национальных сборных. Также 68-летний специалист рассматривает возможность занять пост спортивного директора в одном из клубов.

Отмечается, что Венгер выступил с просьбой в адрес руководства «Арсенала», чтобы те не обращались за советом к французу в вопросе выбора следующего тренера клуба.

Ранее сообщалось, что Венгер, который возглавлял команду с 1996 года, покинет свой пост по завершении текущего сезона.