Клопп: «Мы не станем создавать Салаху голевые моменты»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп утверждает, что его команда не будет играть по-другому ради помощи форварду Мохамеду Салаху в завоевании титула лучшего бомбардира.

— Главная цель для Мо — финишировать в зоне Лиги чемпионов, а в идеале выйти в финал турнира и выиграть его, — сказал Клопп на пресс-конференции перед гостевым матчем с «Вест Бромвичем».

— На этом не нужно зацикливаться. Мы не станем создавать ему голевые моменты. Мы должны играть в привычный футбол, — добавил тренер.

Уже на следующей неделе «Ливерпулю» предстоит матч с «Ромой» в Лиге чемпионов.