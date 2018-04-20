Клопп: «Мы не станем создавать Салаху голевые моменты» 

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп утверждает, что его команда не будет играть по-другому ради помощи форварду Мохамеду Салаху в завоевании титула лучшего бомбардира.
— Главная цель для Мо — финишировать в зоне Лиги чемпионов, а в идеале выйти в финал турнира и выиграть его, — сказал Клопп на пресс-конференции перед гостевым матчем с «Вест Бромвичем».
— На этом не нужно зацикливаться. Мы не станем создавать ему голевые моменты. Мы должны играть в привычный футбол, — добавил тренер.
Уже на следующей неделе «Ливерпулю» предстоит матч с «Ромой» в Лиге чемпионов.