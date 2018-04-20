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«Реймс» вернётся в Лигу 1 спустя два года
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«Реймс» вернётся в Лигу 1 спустя два года 

Чемпионат.com 1 час назад
В матче 34-го тура французской Лиги 2 «Реймс» на своём поле обыграл «Аяччо». Встреча проходила на стадионе «Огюст Делоне II» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече записал на свой счёт Грежон Кьэ, который отличился на 76-й минуте.
«Реймс» (78 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице Лиги 2, «Аяччо» (63) — на третьей строчке. Благодаря победе над прямым конкурентом хозяева обеспечили себе минимум второе место в таблице, которое гарантирует прямую путёвку в Лигу 1 на следующий сезон. Таким образом, «Реймс» вернётся в высший дивизион чемпионата Франции, из которого он вылетел по итогам сезона-2015/16.
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