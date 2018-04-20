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Амазонки по пятницам: Супердевушки Супербайка
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Амазонки по пятницам: Супердевушки Супербайка 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
В минувший уик-энд на испанской трассе Motorland Aragon проходил третий этап Чемпионата мира по Супербайку WorldSBK 2018, который по-прежнему остается одной из самых популярных гоночных серий мира. Не только потому, что здесь выступают самые яркие звезды мирового мотоспорта, такие как Чаз Девис, Марко Меландри, Джонатан Рэй и другие. И не только потому, что здесь представлены заводские команды ведущих мировых брендов мотоциклов, такие как Kawasaki, Ducati, Yamaha, BMW, Honda и так далее. Болельщиков на трибуны автодромов и к экранам телевизоров влекут захватывающие гонки на высочайших скоростях и… обворожительные грид-герлз.
Да-да, Мировой Супербайк не пошел на поводу у Формулы-1 и не стал отказываться от грид-герлз, продолжив на радость болельщиков из числа сильной половины человечества вечный спор с Чемпионатом мира MotoGP — чьи девушки лучше, красивее, стройнее и сексуальнее. И правильно, традиции надо сохранять, тем более, такие замечательные.
С наступающими выходными! И до следующей пятницы.
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