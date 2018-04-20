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«Боруссия» из Менхенгладбаха всухую обыграла «Вольфсбург»
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«Боруссия» из Менхенгладбаха всухую обыграла «Вольфсбург» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
«Боруссия» из Менхенгладбаха в рамках 31-го тура чемпионата Германии забила три безответных мяча в ворота «Вольфсбурга». Счет в матче на восьмой минуте открыл нападающий клуба Ларс Штиндль.
Таким образом, менхенгладбахская «Боруссия» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 43 очка. «Вольфсбург» (30) — на 14-м месте. «Бавария» уже досрочно завоевала чемпионский титул.
Чемпионат Германии
31-й тур  "Боруссия" М — «Вольфсбург» — 3:0 (3:0)
Голы: Штиндль, 8 (1:0). Раффаэл, 35 (2:0). Крамер, 44 (3:0).
"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Крамер (Штробль, 85), Хофманн (Траоре, 80), Закария (Бенеш, 80), Раффаэл, Штиндль, Азар.
"Вольфсбург": Кастелс, Ферхаг, Брукс (Тиссеран, 29), Кнохе, Виллиам, Еккель, Дидави, Юнус Малли, Арнольд, Базур (Штеффен, 69), Димата (Ориги, 74).
Предупреждения: Брукс, 13. Арнольд, 79.
Судья: Штилер (Германия).
20 апреля. Менхенгладбах. Стадион «Stadion im Borussia-Park».
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